Der Fernwartungsspezialist Teamviewer konnte heute endlich einmal wieder positive Nachrichten vermelden. So ist Teamviewer vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als CVE Numbering Authority benannt worden. Teamviewer soll dazu beitragen, Sicherheitslücken in Software zu dokumentieren und damit die Cybersicherheit erhöhen. Bemerkenswert dabei:

Lediglich neun Unternehmen aus Deutschland und rund 170 weltweit sind in diesen erlesenen Kreis aufgenommen. Aus Deutschland sind unter anderem die Global Player SAP, BMW oder Bosch dabei. Die Nachricht beflügelt den Kurs regelrecht. Denn Teamviewer kann nach zuletzt schwierigen Zeiten rund vier Prozent ...

