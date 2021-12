DJ PTA-Adhoc: Edel SE & Co. KGaA: Dividende von 0,20 EUR für das Geschäftsjahr 2020/21 - - Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 EUR pro Aktie vorgesehen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg, 07.12.2021 (pta048/07.12.2021/19:35) - Die Geschäftsführung der im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Hamburger Edel SE & Co. KGaA (WKN 564950) hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfindet, die Ausschüttung einer erhöhten Dividende in Höhe von 0,20 EUR pro Aktie (Vorjahr 0,10 EUR pro Aktie) an ihre Aktionäre vorzuschlagen. Da die Ausschüttung aus dem Steuereinlagekonto der Edel SE & Co. KGaA erfolgt (§ 27 KStG), unterliegt die Dividende nicht der Kapitalertragsteuer.

Aussender: Edel SE & Co. KGaA Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Christoph Engel Tel.: +49 40 89085-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com

ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

