Das amerikanische Franchise Unternehmen BAB Inc. (ISIN: US0551831078, OTCQB: BABB) will eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1 US-Cent auszahlen. Die Auszahlung erfolgt am 11. Januar 2022 (Record date ist der 22. Dezember 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,04 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 0,81 US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,94 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...