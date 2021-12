Die BASF gliedert ihr Geschäft für Abgaskatalysatoren und deren Recycling in eine separate Einheit aus. Gleichzeitig kündigte der Chemiekonzern an, den Bereich für Batteriematerialien und Batterierecycling mit Milliardeninvestitionen zu stärken. Mit dem Übergang zur Elektromobilität befinde sich die Automobilindustrie derzeit in der umfassendsten Transformation ihrer Geschichte, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Als größter Chemielieferant für die Automobilindustrie wolle die BASF daher ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...