Der Firmengründer des Ingelfinger Technologieunternehmen Gemü verstarb am 1.12.2021 nach längerer Krankheit. Mit seinen Ideen und seiner Tatkraft, angetrieben durch den Wunsch, die Dinge neu zu denken, hat Fritz Müller das Unternehmen geprägt und die Grundlage geschaffen für das, was Gemü heute ausmacht. Die Gemü-Gruppe trauert um den Firmengründer Fritz Müller. Nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker und dem Studium an der Feintechnikerschule in Schwenningen sammelte Fritz Müller Berufserfahrung ...

