Der französische Impfstoffhersteller Valneva musste zuletzt einiges einstecken. Die Aktie wurde in den vergangenen Tagen regelrecht verprügelt. Notierte der Kurs in der Vorwoche noch im Bereich von 30 Euro, führte die Talfahrt die Aktie gestern im Tief auf nur noch 19,80 Euro. Doch dort begann eine spektakuläre Aufholjagd, die sich auch am heutigen Mittwoch eindrucksvoll fortsetzt!

Denn nachdem der Kurs gestern Abend bereits die Marken von 20 und 21 Euro erfolgreich zurückerobern konnte, geht es heute auch über 22, 23 und sogar 24 Euro. Aktuell notiert der Kurs bei mehr als 24 Euro und damit über zwölf Prozent im Plus! Auch aus dem Unternehmensumfeld gibt es gute Nachrichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...