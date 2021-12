Am Markt sind die Omikron-Sorgen verschwunden - zumindest vorerst. Der Kursrutsch hatte ETF-Anlegern aber durchaus zugesetzt, zwischenzeitlich gab es einiges an Verkäufen, nur nicht von Anteilen an ESG-ETFs. Extrem viel um geht in Krypto-ETNs. 7. Dezember 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach dem heftigen Kursrutsch vor anderthalb Wochen ist an den Börsen die Zuversicht zurück. Carsten Schröder von Sociéte Générale spricht von "ruhigerem Fahrwasser" diese Woche, nach viel Bewegung und extrem hohen ...

