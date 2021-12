Kursplus von mehreren 1.000 Prozentpunkten! - Mitte Juli 2015 hatten wir die Aktie von wallstreet:online (WSO) erstmals zum Kauf empfohlen. Damals war das Unternehmen rd. 6 Mio. Euro an der Börse wert. Inzwischen...

...hat sich die Kapitalisierung auf rund 340 Mio. Euro erhöht. Die Notiz der Aktie lag im Juli 2015 anlässlich unserer Kaufempfehlung bei 80 Cent. Zwischendurch gab es mehrere Zusammenlegungen von Aktien und zweimal einen Aktiensplit.

Bereinigt um diese Maßnahmen errechnet sich ein Kursplus von mehreren 1 000 Prozentpunkten. In der Spitze notierte die Aktie schon bei Kursen von gut 30 Euro. Aktuell ist das Papier für 22 Euro zu haben. Wir raten wieder zum Kauf der Aktie. Wallstreet:online bietet den Aktionären zwei spannende Geschäftsmodelle. Den sehr erfolgreichen Smartbroker, der bei den Assets under Management mit dem Neobroker Trade Republic locker mithalten kann. Gleichzeitig ist die Gruppe aber auch ein sehr reichweitenstarkes Börsenportal mit wallstreet:online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 376 Mio. monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community. In den Foren der vier Börsenportale sind mehr als 830 000 finanzaffine User registriert. Das ist ein echtes Pfund in Zeiten von Social Media. Aus dem Kerngeschäft erzielt das Unternehmen inzwischen ein sehr gutes EBITDA zwischen 15 bis 20 Mio. Euro. Derzeit entwickelt sich dieses Geschäft auf Rekordniveau. In einem halbwegs vernünftigen Börsenumfeld dürfte die Ertragszahl durchaus auch nachhaltig sein. Somit wird der aktuelle Börsenwert schon zu einem Großteil durch ein sehr profitables und Cashflow-starkes Kerngeschäft abgedeckt.

Das erweiterte Geschäftsfeld der Gruppe ist der Smartbroker. Smartbroker gehört zur Tochtergesellschaft von WSO, der wallstreet:online capital AG (WOC), an welcher die Muttergesellschaft bald 100 % der Anteile halten wird. Die WOC beantragte in diesem Jahr bereits die Erweiterung ihrer bestehenden Lizenzen als Wertpapierinstitut von der BaFin. Im Verlauf des 1. Halbjahres 2022 wird grünes Licht seitens der BaFin erwartet. Die WOC soll damit künftig die Möglichkeit haben, das gesamte Geschäftsmodell effizient und werthaltig zu optimieren, um dadurch ein neues, digitales Kundenerlebnis zu generieren.

WSO-Chef Matthias Hach erwartet, dass die WSO bereits Anfang 2022 über Assets von rund 10 Mrd. Euro verfügt. Zum 31. Dezember 2020 betrug die Höhe der betreuten Vermögenswerte rund 4.3 Mrd. Euro. Auf den Smartbroker dürfte direkt ein Anteil von mehr als 6 Mrd. Euro entfallen. Ende des Jahres wird der Smartbroker über knapp 200 000 Kunden und spätestens im Jahr 2024 nach den Vorstellungen von Hach schon über 400 000 Depots verfügen. Das könnte viel zu konservativ sein. Intime Kenner des Unternehmens halten bereits Ende 2022 eine Depotanzahl von gut 300 000 für darstellbar. Da wäre es schwer vorstellbar, wenn die Marke von 400 000 Depots erst Ende 2024 geknackt wird. Vermutlich ist dies schon 2023 der Fall. Ab dem Jahr 2023 soll der Smartbroker auch kräftig Geld verdienen. 2022 wird das Geld noch komplett ins Wachstum gesteckt und nach Möglichkeit das Marketing bestmöglich ausgenutzt. Das Ziel von Hach für den Smartbroker ist einfach. "Wir sind einer der größten Neobroker". Für das Depotgeschäft, das Finanzkommissionsgeschäft und den Eigenhandel wurden BaFin-Lizenzen beantragt, die das Wachstum ab dem kommenden Jahr noch beschleunigen werden.

WSO wird in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 45 und 50 Mio. Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA soll sich auf 16.5 bis 18.5 Mio. Euro belaufen. Hach bereinigt das EBITDA um Smartbroker-Kunden-Akquisitionskosten.

Ein heißes Diskussionsthema unter den Brokern ist die Sache Payment for order flow (PFOF). Eine von der EU-Kommission geplante Mifid/Mifir-Novelle verlangt ein Verbot der Praxis. Der Smartbroker wäre zu einem gewissen Grad hiervon betroffen. Aber Hach kann seine Anteilseigner in der Sache beruhigen. Alle Anbieter wären betroffen, wenn diese Rückvergütung wegfällt. Es ist aber eine absolut irrsinnige Annahme der EU-Behörde, dass der Kleinanleger an der Stelle profitiert. Sollte diese Rückvergütung nämlich komplett entfallen, würde der Smartbroker einfach die Gebühren um 1 bis 2 Euro pro Trade nach oben setzen. Der Abstand der Orderkosten zu den traditionellen Anbietern wäre immer noch sehr groß.

An WSO ist die Familie um den Gründer André Kolbinger noch mit über 55 % beteiligt. Der ehemalige CEO und weiterhin amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Kolbinger hat jüngst den Ausverkauf in der Aktie genutzt und immerhin für rund 800 000 Euro Aktien von seiner eigenen Firma gekauft. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er bei weiterer Schwächer eher weiter zukaufen will. Wir empfehlen die Aktie erneut zum Kauf.

