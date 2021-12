Für uns Wirtschaftsinteressierte gab es die vergangenen Monate Einiges an Überraschungen und Veränderungen. Der Virus warf alles durcheinander, aber auch die Politik agierte überaus aktiv, was einerseits das Bewahren und Schützen bestehender Wirtschaftsprozesse im Sinn hatte, aber auch durch den Wechsel in Richtung einer klimaneutraleren Energiepolitik neue Spielrichtungen erzeugte, die durchaus problembehaftete Reaktionen im täglichen Produzieren auslösten. Diese Melange aus "Gut" und "Gut gemeint" stürzte etliche Firmen in Umstellungsprobleme und schuf die Basis für die uns nach wie vor begleitenden Lieferketten- und Halbleiterversorgungsschwierigkeiten. Jede Reaktion ist natürlich auch eine Art ...

