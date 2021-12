St. Gallen (awp) - Das Pharmaunternehmen Vifor hat mit dem Produktkandidaten ANG-3777 einen weiteren Forschungsrückschlag erlitten. Auch in der Phase-II-Studie "GUARD" habe man zusammen mit dem Partner Angion die gesteckten Ziele nicht erreicht, teilte Vifor am Freitag mit. In der Studie wurde der Kandidat bei Patienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...