Novartis und Forendo schliessen Lizenzvereinbarung über Gewebshormone ab Novartis-Chef - Möglicher Verkauf von Sandoz stößt auf Interesse, Interview (Wiwo) Swiss Re verkauft ElipsLife an Swiss Life International Volvo Cars und Batteriefirma Northvolt zurren Gemeinschaftsunternehmen fest Carl Zeiss Meditec erzielt Rekordumsatz im GJ 2020/21 und will im neuen Geschäftsjahr weiter wachsen Airbus will im A350-Streit mit Qatar Airways unabhängige Klärung Aves One AG: Vorstand strebt Delisting an, Abschluss einer Delisting-Vereinbarung BASF will ihre Öl- und Gastochter Wintershall 2022 an die Börse bringen (HB) Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess in den USA capsensixx AG: Beendigung Aktienrückkaufprogramm Daimler Truck Holding (DTG), Erstnotiz ISIN ...

