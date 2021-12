Der Chemiekonzern Bayer musste in den vergangenen Monaten zahlreiche Klagen über sich ergehen lassen. In den allermeisten Fällen wurde dabei gegen Bayer entschieden. Bis … ja, bis jetzt. Denn gestern hat nun ein Gericht in Kalifornien in einer Klage die Vorwürfe zurückgewiesen, dass zwischen der Krebserkrankung einer Frau und dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup kein Zusammenhang besteht!

An der Börse wird dieses Urteil gleich mal mit starken Kursgewinnen gefeiert. Die Bayer-Aktie notiert aktuell rund zwei Prozent im Gewinn und liegt damit ganz vorne in der Dax-Hitliste von heute. Es bleibt abzuwarten, ob diese feste Tendenz in der kommenden ...

