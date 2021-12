Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX legt auf Wochensicht um 3,2% zu und macht damit die in der Vorwoche verbuchten Verluste wieder wett. Dem österreichischen Leitindex gelingt es auch, die 50-Tage-Linie zu überspringen, die wir als Widerstand gesehen hätten. Während das Momentum in den positiven Bereich gedreht hat, hinkt der MACD noch etwas hinterher, dennoch generiert auch dessen Signallinie ein Kaufsignal. Von einer Trendumkehr zu sprechen wäre eindeutig zu früh, anhand von DMI und ADS ist derzeit keine Trendrichtung abzuleiten. Das wahrscheinlichste Szenario unserer Meinung nach für die nächste Woche sieht den ATX am ehesten im Bereich seiner 50-Tage-Linie, plus/minus 50 Indexpunkte, ergibt eine Bandbreite von 3.720-3.820 Punkten."

