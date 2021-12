An den Börsen ging es zum Wochenausklang recht ruhig zu. Die großen Indizes verabschiedeten sich kaum verändert ins Wochenende. Das einstige Dax-Sorgenkind Bayer allerdings konnte spürbar zulegen! Offensichtlich hat der Erfolg in einer Schadenersatzklage in den USA den Aktionären Hoffnung gemacht, dass das leidige Glyphosat-Kapital in Kürze endgültig geschlossen werden kann…

Seit der unsäglichen Monsanto-Übernahme vor drei Jahren sieht sich Bayer immer wieder Schadenersatzklagen wegen Krebserkrankungen in Zusammenhang mit dem Monsanto-Mittel Roundup konfrontiert. Die allermeisten gingen für Bayer verloren. Gestern hat nun die Jury einen US-Gerichts für Bayer entschieden, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...