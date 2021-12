Der Anbieter für Fernwartungslösungen Teamviewer wurde in der vergangenen Woche in einen elitären Kreis aufgenommen. Denn die Ernennung vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als CVE Numbering Authority wurde bisher nur acht anderen deutschen Unternehmen zuteil (unter anderem SAP, Siemens und Bosch). Die Autorisierung unterstreicht die Führungsrolle Teamviewers im Bereich Cybersecurity.

Auch die Aktie kann von dieser Ernennung profitieren. Denn wurde Anfang der Woche noch ein neuer historischer Tiefststand bei rund elf Euro erreicht, konnte sich der Kurs anschließend deutlich erholen. Ins Wochenende verabschiedete sich Teamviewer mit Notierungen von knapp unter ...

