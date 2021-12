Am Freitag war es endlich so weit. Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat endlich erfolgreich seine LKW-Sparte an der Börse platziert, die fortan unter dem Namen Daimler-Trucks zu finden sein wird. Der Preis der neuen Aktien wurde im Vorfeld mit 28 bis 30 Euro erwartet und genau dort haben sich die Kurse am Freitag schlussendlich auch eingependelt. Beim Autobauer gab es dementsprechend einen Abschlag.

So notiert Daimler jetzt bei rund 75 Euro anstatt wie bis Donnerstagabend bei rund 86 Euro. Dementsprechend haben nun auch die ersten Analysten ihre Einschätzungen überarbeitet. Eine der ersten war dabei die Berenberg Bank, die es in ihrer neuesten Analyse bei einer klaren Kaufempfehlung ...

