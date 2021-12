Der Göppinger Fernwartungsspezialist Teamviewer arbeitet weiter an seiner Erfolgsstory. Nachdem vor kurzem bereits Sojung Lee den Aufsichtsrat verstärkt hat, wurde nun mit Hera Kitwan Siu die zweite ausgewiesene Asien-Expertin in das Senior Leadership Team berufen. Siu war zuletzt als CEO für die Region Greater China des Tech-Giganten Cisco tätig und gilt als absolute Asien-Expertin.

Teamviewer sieht in Fernost die größten Wachstumschancen für das Unternehmen und hat sich dementsprechende Expertise nun mit ins Boot geholt. Die Aktionäre scheint diese Nachricht bereits zu freuen. Denn nach dem Wochentief am Montag bei rund elf Euro kletterte der Kurs im Verlauf der Woche Schritt für Schritt nach oben. Am Ende stand ...

