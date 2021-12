Für Teamviewer-Aktionäre gab es in den vergangenen Wochen und Monaten wenig zu lachen. So heftig wurde der Kurs nach unten geprügelt. Doch jetzt könnte sich das Blatt wenden. Denn in der abgelaufenen Woche war bei Teamviewer so etwas wie eine Bodenbildung zu beobachten. Der Bereich um elf Euro wurde mehrfach erfolgreich getestet, ehe es rund acht Prozent auf knapp zwölf Euro nach oben ging.

Geht es nach den Experten, ist die Aktie ohnehin massiv unterbewertet. Während Morgan Stanley Teamviewer mit neutral bewertet - aber bei einem Kursziel von 15 Euro immer noch rund 25 Prozent Aufwärtspotenzial sieht, sind die Kollegen von JP Morgan sogar noch optimistischer. Hier gibt ...

