BioNTech-Aktionäre brauchten in der vergangenen Woche starke Nerven. Nach einem Minus von 18 Prozent am Montag und einer kräftigen Erholung am Dienstag gingen die Kurse erneut auf Talfahrt, die sich zum Wochenausklang mit einem Minus von rund acht Prozent noch einmal deutlich beschleunigt hat. Seit den Tops vom 1. Dezember hat der Kurs damit rund 25 Prozent an Wert verloren.

Damit ist die Situation nun extrem spannend, zumal sich an der Ausgangslage für das Unternehmen nichts verändert hat. BioNTech wird auch in den kommenden Monaten und vermutlich Jahren mit seinem Corona-Impfstoff richtig gutes Geld verdienen. Es ist also durchaus denkbar, dass die Börsen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...