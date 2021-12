Der Pharma-Konzern Bayer konnte am Freitag seinen zweiten Sieg vor einem US-Gericht in der unsäglichen Glyphosat-Affäre feiern. Das Geschworenengericht sah es als erwiesen an, dass die Krebserkrankung der Klägerin nicht in Zusammenhang mit der Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels Roundup steht. Von insgesamt fünf Gerichtsurteilen wurden damit nun zwei zugunsten Bayers entschieden, was das Gesamtrisiko für die weiteren Klagen deutlich reduzieren dürfte.

Dementsprechend konnte der Aktienkurs zum Ende der Woche deutlich zulegen und setzte sich mit einem Plus von mehr als zwei Prozent an die Spitze des Dax. In der kommenden Woche wird es jetzt darauf ankommen, ob sich Bayer erneut ...

