DJ EANS-News: ISS und Glass Lewis empfehlen den Atrium-Aktionären, FÜR die geplante Verschmelzung mit Gazit Hercules 2020 Limited zu stimmen

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen/Fusion/Übernahme/Beteiligung St Helier Jersey / Channel Islands - ISS und Glass Lewis empfehlen den Atrium- Aktionären, FÜR die geplante Verschmelzung mit Gazit Hercules 2020 Limited zu stimmen Jersey, 13. Dezember 2021 - Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors (das "unabhängige Komitee") von Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ("Atrium" oder die "Gesellschaft") freut sich bekannt geben zu dürfen, dass die führenden Proxy Adviser Institutional Shareholder Services ("ISS") und Glass Lewis den Atrium-Aktionären empfohlen haben, FÜR die am 18. Oktober 2021 angekündigte Verschmelzung zwischen der Gesellschaft und Gazit Hercules 2020 Limited (die "Transaktion") zu stimmen. Nach Prüfung des Ablaufs, der wichtigsten Bedingungen und der strategischen Gründe für die beabsichtigte Transaktion kam ISS zum Schluss, dass "die Bewertung im Rahmen der Transaktion, mit der erhöhten Prämie und dem verbesserten Bewertungsverhältnis, attraktiv erscheint, da die Bewertungen für den gesamten Sektor seit der Bekanntgabe gesunken sind. Auf Basis dieser Erwägungen wird die Empfehlung FÜR die Transaktion zu stimmen als gerechtfertigt angesehen." ISS wies auf die Schwierigkeiten bei Verhandlungen mit einem Großaktionär hin und hob hervor, dass das unabhängige Komitee dennoch "das Zugeständnis der Zustimmung einer Mehrheit der Minderheitsaktionäre, eine Verbesserung von 8,4 % gegenüber dem ursprünglichen Angebot und eine Verpflichtung von Gazit, Angebote Dritter in gutem Glauben zu prüfen, erreicht hat". Glass Lewis hob den Fokus des unabhängigen Komitees auf die faire Behandlung von Minderheitsaktionären hervor und stellte fest: "Wir sind der Ansicht, dass das unabhängige Komitee Anerkennung dafür verdient, dass es auf diesem zusätzlichen Zustimmungserfordernis bestanden hat, das sicherstellt, dass Minderheitsaktionäre ein bedeutendes Mitspracherecht in dieser Angelegenheit haben." Das unabhängige Komitee ist erfreut, dass die Analysen der führenden Proxy Advisers ISS und Glass Lewis die Chancen, die die Transaktion für die Minderheitsaktionäre von Atrium bietet, anerkannt haben, und dass sowohl ISS als auch Glass Lewis den Artium-Aktionären die Unterstützung der Transaktion empfehlen. Das unabhängige Komitee empfiehlt den Aktionären von Atrium weiterhin, für die Transaktion zu stimmen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion wurden in einem von der Gesellschaft am 23. November 2021 veröffentlichten Aktionärsrundschreiben (das "Aktionärsrundschreiben") veröffentlicht. Sofern nicht anders definiert, haben die in dieser Pressemitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Aktionärsrundschreiben gegeben wurden. Frist für die Stimmabgabe Wenn Sie Atrium-Aktien über Euroclear halten, wird Ihnen dringend empfohlen, das Anweisungsformular so bald wie möglich, aber spätestens bis zum 13. Dezember 2021, auszufüllen und dieses Ihrer depotführenden Bank oder Wertpapierfirma zu übermitteln, damit sichergestellt ist, dass VLK Ihr Anweisungsformular bis zum 17. Dezember 2021 erhalten kann. Aktionärs-Helpline Wenn Sie Fragen zum Aktionärsrundschreiben, der Verschmelzung, der außerordentlichen Verschmelzungs-Gesellschafterversammlung oder zum Ausfüllen des Anweisungsformulars oder des Vollmachtsformulars haben, lesen Sie bitte die FAQs, die auf der Website von Atrium unter www.aere.com verfügbar sind oder senden Sie eine E-Mail-Anfrage unter atrium@georgeson.com an Georgeson. Sie können auch die Aktionärs-Helpline unter 0043 800 017876 (für Anrufe außerhalb Österreichs, die zum geltenden Auslandstarif verrechnet werden) oder 0800 017876 (kostenlose für Anrufe aus Österreich) kontaktieren. Wenn Sie einen Rückruf wünschen, wenden Sie sich bitte an atrium@georgeson.com. Die Helpline ist von Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen, zwischen 8.00 und 16.00 Uhr (GMT) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass die Helpline keine Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung anbieten kann und dass Telefonanrufe zu Sicherheits- und Schulungszwecken aufgezeichnet und überwacht werden können. Berater UBS handelt ausschließlich als Finanzberater und Aussteller der Fairness Opinion für das unabhängige Komitee, während Allen & Overy LLP als internationaler Rechtsberater und Appleby als Rechtsberater nach Jersey-Recht für das unabhängige Komitee tätig sind. Rückfragen FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Ellie Sweeney/Andrew Davis: scatrium@fticonsulting.com [scatrium@fticonsulting.com] Matthias Nau / Nicholas Laugier: atrium@georgeson.com Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Gesamtbruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Im Februar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung seines Portfolios durch Investitionen in und Verwaltung von Wohnimmobilien, mit einem Schwerpunkt auf Warschau, an. Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultat. Weitere Informationen Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein oder einen Bestandteil eines Angebots, einer Einladung oder einer Aufforderung zum Kauf, zum Erwerb, zur Zeichnung, zur Veräußerung oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar, noch stellt sie eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Genehmigung der Akquisition in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Einladung oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, noch findet der Verkauf, die Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren von Atrium statt, die gegen geltendes Recht einer Rechtsordnung verstoßen. Klargestellt wird, dass diese Mitteilung kein öffentliches Angebot (Ankündigung eines beabsichtigten öffentlichen Angebots) gemäß den Vorschriften für öffentliche Angebote in Österreich und/oder den Niederlanden darstellt und sollte daher auch nicht als solches verstanden werden. Wichtige Informationen zu den Finanzberatern UBS AG London Branch ("UBS") ist in der Schweiz zugelassen und wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. UBS ist weiters in UK durch die Prudential Regulation Authority zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority und der eingeschränkten Aufsicht der Prudential Regulation Authority. UBS handelt ausschließlich als Berater von Atrium und niemand anderem im Zusammenhang mit den in diese Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten und ist gegenüber niemandem außer Atrium dafür verantwortlich, die gegenüber Kunden von UBS erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erbringen oder Beratung in Zusammenhang mit den hierin genannten Angelegenheiten zu leisten. Weder UBS noch ihre verbundenen Unternehmen haben oder übernehmen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer darin enthaltenen Erklärung, der Akquisition oder anderweitig irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (direkt oder indirekt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die nicht Kunde von UBS ist. Goldman Sachs Israel LLC handeln ausschließlich für Gazit und Newco und niemanden anderen in Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Angelegenheiten und sind sie mit Ausnahme von Gazit und Newco gegenüber niemanden verpflichtet, die gegenüber Kunden von Goldman Sachs Israel LLC erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erbringen oder im Zusammenhang mit der Verschmelzung und anderen hierin genannten Angelegenheiten zu beraten. Ausländische Rechtsordnungen Die Möglichkeit von Atrium-Aktionären, die nicht in den Niederlanden, Österreich, oder Jersey ansässig sind oder deren Staatsangehörigkeit besitzen, an der Transaktion teilzunehmen, kann durch die Gesetze der jeweiligen Rechtsordnungen, in denen sie sich befinden oder deren Staatsbürger sie sind, eingeschränkt werden. Personen, die nicht in den Niederlanden, Österreich oder

