Polen forciert seinen Kampf gegen illegale Abfallimporte. Wie die Umweltschutzbehörde GIOS mitteilt, müssen künftig alle Abfalltransporte in und durch das Land über die elektronische "PUESC"-Plattform des Finanzministeriums registriert werden, was über das so genannte "SENT"-Modul umgesetzt wird. In Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen am 1. Februar 2022, informierte GIOS auf Nachfrage. SENT ...

