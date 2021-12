Edelmetalle unter Druck, Gold fällt um mehr als 1%, Silber fällt um über 2,5% Am Nachmittag ist ein deutlicher Ausverkauf am Edelmetallmarkt zu beobachten, der sich nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA (EPI) beschleunigt hat. Gold gibt gleichermaßen mit anderen Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladium nach. Der Goldmarkt hat in der Vergangenheit negativ auf die Nachrichten über das Tapering reagiert, sodass eine mögliche Beschleunigung dieses Prozesses den Goldpreis weiter ...

