Leicht nachgeben musste der heimische Markt mit einem Minus von 0,2%, nach weitgehend freundlichem Verlauf drehte der ATX im Späthandel wieder Richtung Süden ab. Vor allem die Angst vor einer weiteren Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron drückte laut Marktbeobachtern auf die Kurse, zudem belasteten am Nachmittag unerwartet stark gestiegene Erzeugerpreise in den USA. Der Handel verlief aber recht ruhig, da sich viele Anleger im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden Notenbanksitzungen zurückhielten. Zu den Verlierern zählten gestern die Versorgerwerte, EVN büßte 1,3% ein, für den Verbund gab es ein deutliches Minus von 3,5%, hier hatte die Deutsche Bank die Bewertung des Titels neu aufgenommen und mit "Hold" ...

