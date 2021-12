Unmittelbar zur Eröffnung der Wall Street am gestrigen Nachmittag sah es bei BioNTech so aus, als müsse die Aktie die Montagsgewinne allesamt wieder abgeben. Der Kurs fiel quasi aus dem Stand wieder deutlich unter 270 US-Dollar, nachdem es am Montag noch um einen Kampf mit der Marke von 290 Dollar gegeben hatte. Doch kurz nach diesem Tief drehte der Kurs wieder nach oben und kämpfte sich zurück…

So schloss BioNTech am Ende mit 276,77 US-Dollar und damit fast auf dem Niveau des Vortags. Die Käufer haben also die kurzzeitige Schwäche sofort zum Einstieg genutzt. Kein Wunder, schließlich ist die Perspektive für BioNTech absolut überzeugend. Mittlerweile sprechen sich immer mehr Experten für regelmäßige ...

