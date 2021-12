Die Sportradar-Tochter Sportradar Intelligence and Investigation Services (I&I) wird die Integritätsmaßnahmen für den größten niederländischen Sportverband, den Royal Netherlands Football (KNVB), übernehmen. Das I&I-Team verarbeitet alle öffentlich verfügbaren Informationen im Surface-, Deep- und Dark-Web und wird dem KNVB eine ständige Identifizierung und Untersuchung der potenziellen Integritätsbedrohungen, denen seine Organisation in Bezug auf Spielmanipulationen ausgesetzt ist, zur Verfügung stellen. Der Dienst konzentriert sich auf Untersuchungen zu unregelmäßigen Wettmustern, Spielmanipulation und Korruption. Des weiteren informiert die seit einigen Monaten an der Nasdaq notierte Sportradar, dass ...

