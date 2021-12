Palfinger hat, wie berichtet, vor etwa einem Jahr bekanntgegeben, mit Sany Heavy Industries über eine Auflösung ihrer Kreuzbeteiligung zu verhandeln. Heute haben die beiden Gesellschaften ein Share Sale and Purchase Agreement über die 7,5 Prozent Beteiligung an der Sany Automobile Hoisting Machinery (SAHM) abgeschlossen. Die Übertragung der Anteile an SAHM erfolgt für eine Gegenleistung bestehend aus 2.826.516 Palfinger-Aktien und einer Barzuzahlung von rund 15 Mio. Euro. Die Höhe der Barzuzahlung kann (abhängig vom Closing-Termin und von zwischenzeitlich auf die zu übertragenden Anteile allenfalls erfolgten Ausschüttungen) noch variieren. Vollzugsbedingungist das Erreichen eines Schlusskurses der an der Wiener Börse notierten Palfinger Aktie von zumindest 34,68 Euro an einem ...

