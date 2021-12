Warimpex hat mit dem Bau eines neuen Bürogebäudes in der polnischen Stadt Krakau begonnen: dem Mogilska 35 Office mit einer vermietbaren Fläche von rund 11.000 m2. Die Fertigstellung ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant. Ebenfalls in Krakau unterzeichnete Warimpex kürzlich einen Mietvertrag für die letzten freien Büroflächen im Mogilska 43 Office. Damit ist das Gebäude nun vollständig belegt. Ein internationales Unternehmen, das cloud- basierte Lohnabrechnungssoftware anbietet, hat rund 300 m2 im 6. Stock angemietet. "Wir freuen uns, dass nun 100 Prozent der Flächen im Mogilska 43 Office vermietet sind. Dank der ausgezeichneten Lage und Büroräumlichkeiten, die den hohen Anforderungen lokaler und internationaler Unternehmen entsprechen, ist das Projekt von Anfang an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...