Inhaltsverzeichnis China: Wie die Wirtschaft, so der Aktienmarkt / USA: Wirtschaft und Aktien nur unter der Oberfläche im Gleichlauf China: Wie die Wirtschaft, so der Aktienmarkt Mit den Zahlungsschwierigkeiten einiger chinesischer Unternehmen wie Evergrande oder Kaisa sind Probleme am Immobilienmarkt der Volksrepublik bereits bekannt. Doch scheinbar gerät die gesamte Wirtschaft des Landes immer mehr unter Druck. Chinesischer Immobilienmarkt gerät insgesamt ins Straucheln So meldeten die Statistikbehörden ...

