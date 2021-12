Bei LANXESS geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles LANXESS-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von LANXESS der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LANXESS-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Bisher lag dieses Low bei 50,94 EUR. Die Spannung bei LANXESS ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...