IGO Limited gab heute Pläne zur Übernahme von Western Areas für 1,096 Milliarden AUD bekannt. Der Kaufpreis pro Aktie beträgt 3,36 AUD, ein Aufschlag von 3,7% gegenüber dem letzten Schlusskurs von WSA am 15. Dezember 2021. Der Vorstand von Western Areas unterstütze die Übernahme einstimmig, heißt es in der Pressemitteilung.



Die beiden Unternehmen begründen die Übernahme mit einer "strategischen und logischen Konsolidierung" des Nickelsektors in Westaustralien.



Western Areas ist ein australischer Nickelproduzent, der nach eigenen Angaben über zwei der hochwertigsten Nickelminen der Welt verfügt. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Western Areas einen Umsatz von 257,2 Mio. AUD und ein EBITDA von 73,5 Mio. AUD. IGOs Verkaufsumsatz für das Gesamtjahr 2021 betrug 919 Mio. AUD.



Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Transaktion im April 2022 abgeschlossen sein wird.



