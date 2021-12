DJ PTA-News: S&T AG: S&T AG: STELLUNGNAHME SHORT REPORT VON VICEROY

Der Technologiekonzern S&T ( http://www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) hat erfahren, dass heute von der Viceroy Research Group ein Short Report über die Gesellschaft veröffentlich wurde, wobei der wesentliche Grund für den Bericht nicht in der operativen Performance der S&T Gruppe liegt, sondern in angeblichen, teilweise mehr als 10 Jahre zurückliegenden, Compliance-Verstößen. Es gab vor der Veröffentlichung keinerlei Kontakt zwischen Viceroy Research und der S&T AG.

Die S&T AG ist gerade dabei, den Bericht im Detail zu analysieren und benötigt dafür etwas Zeit, da einige Vorwürfe alte Vorgänge aus der Zeit vor dem aktuellen Management der S&T AG betreffen und weder mit dem aktuellen Management, noch der S&T AG selbst in Verbindung stehen. In den nächsten Tagen werden wir den Bericht und die enthaltenen Vorwürfe intern und extern im Detail prüfen und anschließend mit einer ausführlichen, öffentlichen Stellungnahme, als auch einem konkreten Maßnahmenpaket zurückkommen.

Hannes Niederhauser, CEO der S&T AG: "Wir bestätigen, dass die operative Performance der S&T AG im Bereich der aktuellen Guidance für das Geschäftsjahr 2021 liegt. In Bezug auf die erhobenen regulatorischen Vorwürfe kann ich nach erster Durchsicht festhalten, dass mit Ausnahme von der S&T Rumänien, wo es Untersuchungen gegen mehrere Marktteilnehmer wegen angeblicher Preisabsprachen in Vergabeverfahren gibt, gegen keine Gesellschaft der S&T Gruppe rechtliche Verfahren, wie im Bericht angeführt, seitens der zuständigen Behörden eingeleitet worden sind. "

