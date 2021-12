EQS-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD AG und Clinique La Prairie kreieren ein einzigartiges Wellness-Erlebnis auf North Island



16.12.2021 / 19:10 CET/CEST

ASMALLWORLD AG und Clinique La Prairie kreieren ein einzigartiges Wellness-Erlebnis auf North Island Zürich, 16.12.2021 - ASMALLWORLD AG hat heute eine neue Zusammenarbeit mit Clinique La Prairie Montreux-Schweiz, einem führenden Unternehmen im Bereich Longevity, bekanntgegeben. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam auf North Island, einem von ASMALLWORLD geführten Luxusresort in den Seychellen, ein innovatives und umfassendes Wellness-Erlebnis kreieren. Die ASMALLWORLD AG startet eine Zusammenarbeit mit Clinique La Prairie Montreux-Schweiz, einem führenden Unternehmen im Bereich Longevity, um gemeinsam ein einzigartiges Wellness-Erlebnis auf North Island, A Luxury Collection Resort, zu schaffen. North Island befindet auf den inneren Inseln der Seychellen inmitten eines Wildnis-Schutzgebietes, welches seinen Gästen einen privaten und unberührten tropischen Rückzugsort mit nur elf aussergewöhnlichen, handgefertigten Villen bietet. Das wunderschöne, abgeschiedene Insel-Resort bietet seinen Gästen daher das perfekte Umfeld für dieses intensive, verjüngende Wellness-Erlebnis. In Zusammenarbeit mit Clinique La Prairie wird North Island zwei 7-tägige Detox-Programme anbieten, welche modernste Zell- und Ernährungswissenschaften nutzen und Gästen damit aus erster Hand Clinique La Prairies vier Säulen Ansatz für ein längeres und gesünderes Leben näher bringen. Experten werden dazu extra aus der Schweiz eingeflogen, um die umfassenden Wellness- und Detox-Behandlungen zu leiten, welche von einem Schwermetallscan bis zur Detox-Ernährung reichen. Die beiden 7-tägigen Programme finden vom 6. bis 13. März und vom 13. bis 20. März 2022 statt und kosten EUR 68'000 bei Einzelbelegung oder EUR 85'000 bei Doppelbelegung einer Gäste-Villa. Im Preis inbegriffen sind sieben Übernachtungen in einer der elf exklusiven North Island-Privat-Villas, Vollpension (Detox-Diät) und alle Behandlungen des Programms. Eine Broschüre zum Programm steht zum Download bereit: www.asmallworld.com/wellbeingweek Über North Island North Island, A Luxury Collection Resort, ist eines der exklusivsten Luxus-Resorts der Welt, welches auf einer einzigartigen Privatinsel inmitten der inneren Inseln der Seychellen liegt. Es ist ein Ort des ultimativen Barfuss-Luxus, umgeben von einem erstklassigen Wildnis-Schutzgebiet. Für Gäste, welche einen privaten und unberührten tropischen Rückzugsort suchen, bietet die exklusive Privatinsel 11 handgefertigte Villen, welche alle direkten Zugang zum einem unberührten Strand mit puderweissem Sand inmitten vom türkisfarbenen Indischen Ozean bieten. Die Insel wird von ASMALLWORLD geführt, welche die Management-Gesellschaft des Resorts ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Northisland.com Über Clinique La Prairie Montrux-Schweiz Die Clinique La Prairie Montreux-Schweiz wurde 1931 von Professor Niehans, einem Pionier auf dem Gebiet Longevity, gegründet und bietet einwöchige Gesundheits-, Regenerations- und Wellnessprogramme an, die auf einem einzigartigen ganzheitlichen Ansatz basieren. Mit 90 Jahren Erfahrung, mehr als 50 Ärzten, 30 Wellness-Spezialisten und hochmodernem Equipment ist Clinique La Prairie die renommierteste Destination für Wellness-Aufenthalte, welches Behandlungen für ein gesünderes und längeres Leben bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cliniquelaprairie.com Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Die Aktien der ASMALLWORLD AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (ASWN; CH0404880129). ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

