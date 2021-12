Richtig leiden müssen heute Nvidia Corporation-Aktionäre. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund sieben Prozent unter die Räder. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 282,89 USD. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nvidia Corporation, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Nvidia Corporation rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 272,50 USD in den Weg. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...