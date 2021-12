DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung gegen die Volksgruppe der Uiguren in der Provinz Xinjiang haben die USA eine Reihe weiterer Strafmaßnahmen erlassen. Am Donnerstag verhängte Washington Sanktionen gegen chinesische Biotechnologie- und Hightech-Unternehmen, denen die US-Regierung vorwirft, Peking bei der Unterdrückung der Uiguren zu unterstützen. Der US-Senat stimmte zudem für ein Importverbot von Gütern aus der westlichen Provinz bei Zwangsarbeitsverdacht. Unternehmen sollen künftig nachweisen müssen, dass Produkte, die ganz oder teilweise aus der Region kommen, nicht mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. Das Gesetz hat bereits die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Das Weiße Haus hat bekannt gegeben, dass US-Präsident Biden den Vorstoß unterstütze. Xinjiang ist ein wichtiger Baumwoll-Lieferant. Schätzungsweise 20 Prozent der jährlich in die USA eingeführten Kleidungsstücke enthalten Material aus der Region. Einige US-Unternehmen hatten sich deshalb besorgt über das Gesetz geäußert. In einem Schub neuer Sanktionen setzte das US-Handelsministerium am Donnerstag die chinesische Akademie für militärische Medizinwissenschaften sowie elf ihrer Institute auf eine schwarze Liste für US-Exporte. Den Instituten wird zur Last gelegt, biotechnologische Forschung zu militärischen Zwecken einschließlich der Entwicklung von "Waffen zur Kontrolle des Gehirns" zu betreiben. Die Institute beschäftigen sich unter anderem mit Bluttransfusionen und Giftstoffen. Das US-Finanzministerium setzte wiederum acht Hightech-Unternehmen auf die schwarze Liste. Darunter ist SZ DJI Technology, der mit Abstand größte Hersteller von Drohnen für Luftaufnahmen. US-Unternehmen dürfen nun nicht mehr in den Weltmarktführer investieren. Ebenfalls sanktioniert wurden der Entwickler von Gesichtserkennungssoftware, Cloudwalk Technology, sowie Xiamen Meiya Pico Information, das eine Software zum Verfolgen von Daten auf Mobiltelefonen entwickelt hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+19,9% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vm/+18,4% gg Vj 08:00 Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 95,4 zuvor: 96,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,7 zuvor: 99,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 93,5 zuvor: 94,2 11:00 Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Deutsche Wohnen + HERAUSNAHME - Zooplus TecDAX + NEUAUFNAHME - Nagarro + HERAUSNAHME - Pfeiffer Vacuum SDAX + NEUAUFNAHME - Vitesco - Heidelberger Druckmaschinen - GFT Technologies + HERAUSNAHME - Home24 - Hensoldt - Westwing EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Hermes + HERAUSNAHME - UMG STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Richemont + HERAUSNAHME - Vodafone STOXX-600 + NEUAUFNAHME - ALK-Abello - Autostore - CNP Assurances - D'Ieteren Group - MIPS - Oxford Nanopore Technologies - Ringkjobing Landsbank - Safestore - Sectra - Storskogen Group - Volvo Car - Watches of Switzerland Group + HERAUSNAHME - Ashmore - Carnival - Corbion - Darktrace - Dassault Aviation - Entra - Galapagos - Grand City Properties - New WH Smith - Teamviewer - THG - Zooplus

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.538,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.662,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.842,50 -0,2% Nikkei-225 28.580,48 -1,7% Schanghai-Composite 3.634,67 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 174,27 +10 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.636,40 +1,0% DAX-Future 15.598,00 -0,2% XDAX 15.599,70 -0,2% MDAX 34.472,94 +0,4% TecDAX 3.827,46 -0,2% EuroStoxx50 4.201,87 +1,0% Stoxx50 3.753,02 +1,5% Dow-Jones 35.897,64 -0,1% S&P-500-Index 4.668,67 -0,9% Nasdaq-Comp. 15.180,44 -2,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,17 -3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem eher nervösen Handel rechnen Händler am Freitag an Europas Börsen. Die Märkte dürften dem Stimmungsumschwung an der Wall Street folgen und vor allem zinsempfindliche Titel wie die Technologieaktien nach unten drücken. Dazu kommt der Große Verfalltag der Dezember-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen, der für ein volatiles Geschäft sorgen könnte. Am Mittag laufen in den meisten Ländern die Kontrakte auf Börsen-Indizes aus, zum Handelsschluss dann die auf Einzelaktien. Beim DAX dürfte um eine rund Marke wie die 15.600 oder 15.500 gerangelt werden. Dazu setzt mehr Nachdenken über die Notenbankentscheidungen ein. Kritisiert werden vor allem die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die zwar ihr Pandemieprogramm PEPP zurückfährt, jedoch das ältere Kaufprogramm APP trotz der explodierenden Inflation noch aufstockt.

Rückblick: Für den positiven Startschuss sorgte die Fed mit ihrem Bekenntnis zur Bekämpfung der Inflation. In Großbritannien überraschte die Bank of England sogar mit einer kleinen Zinserhöhung. Nur in der Eurozone beließ die EZB alles beim Alten. Lediglich das wegen der Coronapandemie geschaffene Anleihekaufprogramm PEPP wird wie erwartet im März beendet, dafür aber das ältere Kaufprogramm APP aufgestockt. Letztlich war es die Fed, die die Märkte stützte. Top-Gewinner in Europa waren die rohstoffnahen Branchen wie Minenwerte und Öl & Gas. Sie werden als ein Gewinner der rasant steigenden Inflation gesehen und legten bis zu 3 Prozent zu. Gesucht waren aber auch Finanzwerte und konjunkturnahe Branchen. Novartis (+5,7%) will den Erlös des jüngsten Verkaufs der Roche-Beteiligung zum Aktienrückkauf verwenden. Palfinger legten um 6,7 Prozent zu. Hier trieb die Bekanntgabe der von Investoren gewünschten Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany Heavy Industries. EdF brachen um über 15 Prozent ein, weil Reaktoren aus Wartungsgründen vom Netz genommen werden müssen. Boohoo stürzten sogar um 23 Prozent ab. Der Online-Modehändler hatte die Prognose gesenkt.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im DAX kletterten Munich Re um 2,6 Prozent und Deutsche Bank um 2,1 Prozent. Airbus stiegen um 2,8 Prozent - nach einem Großauftrag durch Qantas. Zudem wurde noch ein Auftrag von Air France-KLM gewonnen. Positiv bei Adidas (+0,2%) kam die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms an. Shop Apotheke (+1%) hatte ein Marktplatzangebot mit neuen Produkten gestartet. Metro brachen um 9,4 Prozent ein nach der Mitteilung, die Dividende auszusetzen.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutlich negative Vorgaben der Wall Street belasteten im nachbörslichen Handel nur leicht. Bei einer insgesamt dünnen Nachrichtenlage wurden keine auffälligen Bewegungen in Einzelwerten beobachtet. Die Aktien der Deutschen Post zeigten sich am späten Abend unbeeindruckt von den Zahlen, die der US-Wettbewerber Fedex nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht hatte. Und Airbus reagierten kaum auf die Nachricht, dass Air France-KLM 100 Flugzeuge des Modells A320neo bestellt hat.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Anleger nutzten die Erholung vom Vortag zu Gewinnmitnahmen. Betroffen waren vor allem Wachstumswerte aus dem Technologiesektor. Die Branche gilt wegen ihres hohen Fremdkapitalanteils als besonders zinssensibel und damit als Verlierer einer strafferen Geldpolitik. Gesucht waren dagegen Konjunkturzykliker und sogenannte Value-Aktien. Bankenwerte als Nutznießer höherer Zinsen führten die Liste der Gewinner an, der Sektor gewann 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Technologiewerte im Schnitt über 3 Prozent. Netflix (-2,3%) senkt auf dem wichtigen indischen Markt getrieben durch die Wettbewerber Amazon und Disney die Preise. Lennar (-4,1%) verbuchte Geschäftszahlen unter Markterwartung und enttäuschte zudem mit dem Ausblick. Der Software-Anbieter Adobe (-10,2%) enttäuschte mit seinem Ausblick, wobei die Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen lagen. McDonald's (+0,4%) hat den Rechtsstreit mit seinem früheren CEO Steve Easterbrook um dessen Entlassung beendet. Visa legten um 1 Prozent zu, nachdem das Kreditkartenunternehmen ein

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.