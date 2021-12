*EUROPÄISCHE AUTOZULASSUNGEN SINKEN 17% AUF NOVEMBER-REKORDTIEFEU Neuzulassungen für PKW im Nov. -20,5% gg Vj auf 0,713 Mln *TÜRKISCHE LIRA VERLIERT, NUN ÜBER 18 PRO EUROBSLN SW - Basilea erhält IND-Zulassung der FDA für Krebswirkstoff BAL0891 VACN SW - *VAT GROUP INVESTIERT CHF160 MIO IN DER SCHWEIZ, MALAYSIA *DEUTSCHLAND ERZEUGERPREISE NOV. STEIGEN 19,2% GG VJ *DEUTSCHLAND ERZEUGERPREISE NOV. STEIGEN 0,8% GG VM *BUNDESBANK SIEHT DEUTSCHE INFLATION FÜR 2022 BEI 3,5%: POLITICO DBK - Lehman ficht Urteil an, das Deutscher Bank Auszahlung bescherte GLJ - *S&P BESTÄTIGT GRENKE-ICR; AUSBLICK NEGATIVNDX1 - *NORDEX ERHÄLT 110-MW-AUFTRAG VON STATKRAFT IN CHILE DPW - Obwohl die Deutsche Post DHL in der Pandemie zwischenzeitlich Supermarkteinkäufe im Kreis Heinsberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...