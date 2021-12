Der amerikanische Dentalprodukte-Anbieter Dentsply Sirona Inc. (ISIN: US24906P1093, NYSE: XRAY) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,11 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 14. Januar 2022 (Record date ist der 31. Dezember 2021). Im Mai 2021 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,10 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 10 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,44 US-Dollar zur ...

