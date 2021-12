Das Wort "Casino" steht für Spaß, Spannung und Glücksspiele. Die Wörter "Investieren" und "Casinos" werden normalerweise nicht miteinander in Verbindung gebracht. Die Investition in Casino-Aktien ist zu einer beliebten Methode geworden, um in die Casino-Branche zu investieren, ohne tatsächlich ein Casino zu besitzen. Das liegt daran, dass Casinos schwere Investitionen sind, die erhebliches Startkapital erfordern. Die Investition in Casino-Aktien erfordert wenig Startkapital oder Erfahrung, was sie ...

