Am Donnerstag war es so weit. Der zuletzt in die Kritik geratene französische Impfstoffentwickler Valneva hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Eine eigens durchgeführte Studie zu einer Booster-Impfung mit dem Impfstoff VLA2001 brachte überzeugende Zwischenergebnisse. Das Unternehmen selbst spricht von einer "hervorragenden Immunreaktion" im Anschluss an die Booster-Impfung…

Die Börse honorierte diese Meldung mit einem kräftigen Kursanstieg. So explodierte die Aktie um mehr als 15 Prozent auf den höchsten Schlusskurs seit Anfang Dezember. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau sind die Allzeithochs im Bereich von 30 Euro zwar noch einmal rund ...

