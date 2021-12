Zuletzt war es ruhiger geworden um den französischen Impfstoffentwickler Valneva. Bis das Unternehmen am Donnerstag erste Ergebnisse zu einer eigenen Booster-Studie mit dem Impfstoff VLA2001 veröffentlicht hat. Das Unternehmen selbst spricht von einer "hervorragenden Immunreaktion" auf die Booster-Impfung. Dieses Statement sorgte für ein Kursfeuerwerk an den Börsen…

So schoss die Aktie am Donnerstag aus dem Stand mehr als 15 Prozent nach oben. Ausgehend vom Mittwochsschluss bei 22,44 Euro verbesserte sich der Kurs auf 25,92 Euro und ging damit so hoch wie zuletzt am 2. Dezember aus dem Handel. Überhaupt lagen in der gesamten Kurshistorie bisher ...

