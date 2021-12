Was war das zäh in den vergangenen Wochen und Monaten. Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff war auf unzähligen Gläubiger-Versammlungen und hat einen Vergleichsvorschlag unterbreitet. Dieser wurde von den allermeisten der über 90 Gläubigern auch akzeptiert. Lediglich die ehemaligen Eigner der Tekki Town-Gruppe bestanden auf einer Zerschlagung des Konzerns und zogen vor Gericht…

Jetzt folgte die Kehrtwende, denn Steinhoff ist es gelungen, die Tekki Town-Eigner von einem Vergleich zu überzeugen. Dafür muss Steinhoff mit etwas mehr als 60 Millionen Euro in Form von einer Einmalzahlung und Pepkor-Aktien tief in die Tasche greifen, doch das Thema Zerschlagung ist damit endgültig vom Tisch! An den Börsen sorgte ...

