Aktien: Biontech pusht Dermapharm

Die Booster-Impfungen in Deutschland laufen auf Hochtouren. Bis zu 1,5 Millionen Dosen der Corona-Impfstoffe - etwa von Biontech - werden zeiltweise am Tag gespritzt. Das spielt auch Dermapharm in die Karten. Während in Großbritannien mit Astrazeneca gegen Covid-19 geboostert wird, greifen Ärzte hierzulande auf die auf mRNA-Technologie basierenden Vakzine von Moderna und Biontech zurück. Millionen verimpfte Dosen des Mainzer Biotechnologieunternehmens bescheren Dermapharm Traumzahlen. Eigenen Angaben zufolge spielt Dermapharm die Impfstoffkooperation mit Biontech dabei in die Karten - das Unternehmen erhöhte deshalb die Ergebnisprognose und erwartet nun einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) von 70 bis 75 Prozent. Erst im November hatte Dermapharm den Zuwachs auf 50 bis 60 Prozent angehoben. Der Erlös solle unverändert 15 bis 20 Prozent zulegen. Dermapharm geht zudem davon aus, dass sich die erfolgreiche Kooperation mit Biontech im kommenden Jahr fortsetzen wird. Deshalb wurde und wird in Produktionsanlagen zur Abfüllung, Verpackung und Qualitätskontrolle von Vakzinen investiert: "Rechtzeitig zur Bekämpfung der Omikron-Variante haben wir die Produktionskapazitäten ausgebaut und rechnen bei der Impfstoffproduktion mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr", erklärte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier. Biontech-Aktie mit weiterem Test der Unterstützung Die Aktie von Biontech hat seit Ende November einen erneuten Abwärtstrend eingeleitet und ist dabei die Unterstützung aus 200-Tagelinie (rot) und Aufwärtstrendlinie bei rund 250 Dollar erneut zu testen. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und belastet die Aktie.

