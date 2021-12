Die Beteiligung soll für über 310 Millionen australische Dollar an den globalen Vermögensverwalter Brookfield gehen.Die Beteiligung an Intellihub von Landis+Gyr sank nach der Umwandlung einer Wandelanleihe auf 16,8 Prozent von ursprünglich 20 Prozent, wie Landis+Gyr am Montag mitteilte. Die Transaktion unterliegt noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...