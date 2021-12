Andritz erhielt vom brasilianischen Zellstoff- und Papierproduzenten Suzano den Auftrag zur Lieferung einer energieeffizienten Flugasche-Rekristallisationsanlage (ARC - Ash ReCrystallization) für die Rückgewinnungskessel der Eukalyptus-Kraftzellstoffanlage in Barra do Riacho, Brasilien. Die ARC-Anlage wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 in Betrieb genommen.

