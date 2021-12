Der Restaurantbetreiber Darden Restaurants Inc. (ISIN: US2371941053, NYSE: DRI) zahlt eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende von 1,10 US-Dollar an die Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 1. Februar 2022 (Record date: 10. Januar 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,40 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt damit 2,99 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 139,83 US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2021). ...

