Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse musste am Freitag mit Abschlägen aus dem Handel gehen, der ATX büsste 0,5% ein, nach einem volatilen Vormittagsgeschäft war das heimische Börsenbarometer am Nachmittag ins Minus gerutscht und baute die Verluste sukzessive aus, auf Wochensicht gesehen bedeutete das einen Rückgang von 1,1%. Auch in Wien herrschte eine vorsichtige Stimmung angesichts der zuletzt von einigen Notenbanken angeschlagenen Töne, so hat die Bank of England als erste der großen Zentralbanken weltweit nach dem Ausbruch der Coronapandemie am Donnerstag die Zinsen erhöht, zudem beherrschte nach wie vor die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus das Geschehen. Wie sehr die allgemeine Stimmung dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...