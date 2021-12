Die Aktie von HelloFresh (HFG.DE) notiert am Montagmittag unverändert bei 69,08 Euro, nachdem der Versuch scheiterte, über die in der Vorwoche durchbrochene Zone bei 71,00 Euro zurückzukehren. Ende November hatte der Kurs über 30% nachgegeben und war am vergangenen Freitag auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai gefallen. Der Verkaufsdruck nahm zu, nachdem die Käufer gleich zweimal an einem Ausbruch über das Allzeithoch scheiterten, das im August bei 97,38 Euro erreicht wurde. Ohne eine nachhaltige ...

