... schreiben tue ich den heutigen gabb von auswärts, bin am Wienerberg mit Basisstation "myhive am Wienerberg" bei u.a. Immofinanz (danke), Paralympisches Comittee und Wienerberger unterwegs. Daher auch der spätere Versand. Am Bild: Katrin Gögele-Celeda und Jasmina Rotermund (beide Immofinanz/myhive), danke für die Gastfreundschaft! Ein wenig Statistik: Der ATX TR, der im Jahr 2020, dem Pandemiejahr 1, im Vergleich mit zB. Dow und DAX deutlich schwächer abgeschnitten hat, hat das heuer im Pandemiejahr 2 nicht nur ausgeglichen, sondern ist nun Bottom Line seit Ende 2019 sogar voran. Dies liegt zum einen daran, dass die Branchen Banken und Energie heuer super laufen. Gut, die gibt es freilich auch in anderen Leitindizes, aber nicht so hoch gewichtet wie im ATX ...

