Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2539 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #38 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute haben wir O-Ton von S&T-CEO Hannes Niederhauser, ein zahlenuntermauertes Update zu startup300, einen Rückblick auf den Verfallstag. Weiters der tägliche Andritz-Auftrag, ein alter Bekannter spricht künftig für die ÖBAG und dra hat eine Abneigung gegen Zoom. Die Dezember-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann. Risikohinweis: Die hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...