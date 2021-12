Aktien: Novavax mit EU-Zulassung - Aktie zieht nicht mit

Anzeige / Werbung In der EU ist jetzt ein fünfter Impfstoff zugelassen. Nach einer entsprechenden Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax eine bedingte Marktzulassung. Es ist ein Proteinimpfstoff der aus virusähnlichen Partikeln besteht, die das Spike-Protein des Coronavirus enthalten. Das Mittel enthält laut EMA zudem einen Wirkverstärker. Die Proteine werden vom Körper als fremd erkannt und das Immunsystem wird hochgefahren - spezifische Antikörper und T-Zellen werden gebildet. Er kann im Gegensatz zu den mRNA-Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna bis zu sechs Monate bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die EMA begutachtete zwei klinische Studien mit insgesamt 45.000 Probanden, von denen ein Teil den Impfstoff, ein Teil ein Placebo erhielt. Daraus gehe hervor, dass das Vakzin zu rund 90 Prozent bezogen auf symptomatische Infektionen wirke. Das bedeutet: Unter Probanden der geimpften Gruppe erkankten 90 Prozent weniger als in der Kontrollgruppe. Es wurden zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht. In den Studien zeigten sich laut EMA meist milde bis moderate Impfreaktionen wie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen, die nach einigen Tagen nachließen. Allerdings beziehen sich die Ergebnisse hauptsächlich auf frühere Corona-Varianten, die in Deutschland so gut wie vollständig von Delta verdrängt wurden. Es gebe bisher begrenzte Daten zur Effektivität gegen andere als besorgniserregend eingestufte Varianten, darunter Omikron, teilte die EMA mit. Auch dieser Impfstoff werde an Omikron angepasst werden müssen. Weitere bislang in der EU zugelassenen Impfstoffe sind von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Außerdem mehrere Produkte sind im sogenannten Rolling-Review-Verfahren der EMA begutachtet, obwohl noch nicht alle Teile des Zulassungsantrags vorliegen. So die Impfstoffe der Hersteller Sinovac und Valneva (Frankreich). Sie enthalten beispielsweise abgetötete Coronaviren. Novavax-Aktie weiter seitwärts Die Aktie von Novavax tendiert seit Monaten seitwärts, daran hat auch die EU-Zulassung nichts geändert. Zuletzt konnte die 200-Tagelinie (rot) überwunden werden und auch der MACD (Momentum) legt wieder zu, doch die entscheidende Hürde konnte nicht geknackt werden: Nämlich die Abwärtstrendlinie bei rund 250 Dollar. Die nächste Unterstützung verläuft bei rund 130 Dollar. Enthaltene Werte: FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

